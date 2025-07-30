Европа хочет взять огромный кредит ради Украины: что известно

Европейские союзники Украины планируют обратиться в Евросоюз с просьбой предоставить кредит на десятки миллиардов евро для совместной закупки оружия для поддержки Украины и усиления собственной обороноспособности, сообщает Politico.

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Во вторник завершается срок подачи заявок по программе Security Assistance Facility for Europe (SAFE), предусматривающей финансирование до 150 млрд евро. Несколько стран-членов ЕС намерены использовать эти средства для помощи Украине.

Программа кредитования была предложена Еврокомиссией в марте в рамках инициативы ReArm Europe, направленной на поддержку оборонной промышленности Европы и уменьшение военной зависимости от США.

Представитель ЕС по обороне Томас Ренье сообщил, что заявки уже подали Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва. Еще ряд стран, среди которых Чехия, Латвия, Болгария и Греция планируют подать заявки до конца срока. Франция, вероятно, также подаст заявку, тогда как Германия, Швеция и Нидерланды откажутся. Совместные закупки в рамках программы позволят получать оружие по более низким ценам по сравнению с индивидуальными соглашениями и передавать его Украине.

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что по меньшей мере 20 стран планируют пригласить ссуды до 100 млрд евро. Окончательная сумма станет известна по истечении срока подачи заявок. Тем, кто подаст заявления позже, не откажут.

Кроме того, страны рассматривают возможность прямой закупки оружия у украинских производителей, что будет способствовать расширению оборонного производства Украины и интеграции с ЕС. По условиям программы кредиты нужно будет возвращать в течение 45 лет, авансовые платежи не будут превышать 15%.

Комиссары Кубилюс и Валдис Домбровскис призвали страны ЕС использовать программу SAFE для закупки вооружений, включая поддержку Украины.

"Мы настоятельно приглашаем вас рассмотреть возможность привлечения Украины к вашим планам. Закупки для Украины вместе с Украиной и в Украине имеют большое значение для нашей коллективной безопасности", — говорится в их письме членам ЕС.

Как уже писал портал "Комментарии", десятки участников проходящей в Женеве Всемирной конференции спикеров парламентов покинули зал во время выступления Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации РФ. Видео с этим демаршем обнародовала вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая принимает участие в мероприятии от украинской стороны.