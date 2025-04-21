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Европа готовится закрыть небо над Украиной: стали известны важные подробности

Европейские страны изучают возможность закрытия неба над Украиной

сегодня, 17:20
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Клименко Елена

Среди дипломатических кругов украинскую "коалицию желающих" часто иронически называют "коалицией ожидания". Причина в том, что, несмотря на многочисленные встречи и консультации, реальных решений пока принято немного, а ситуация остается непредсказуемой. Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, подробно рассмотревший возможные сценарии миротворческой инициативы для Украины. В частности, планы по созданию воздушного щита над страной и потенциальному присутствию европейских военных.

Европа готовится закрыть небо над Украиной: стали известны важные подробности

Закрытое небо. Фото: 24 Канал

Одной из рассматриваемых опций есть охрана критически важной инфраструктуры в западных регионах Украины. Речь идет о формировании условной зоны безопасности вокруг Львова, которая сможет принимать военную авиацию. К реализации этой идеи могут присоединиться страны с мощными воздушными силами – Франция, Великобритания и Нидерланды.

"Вопрос количества самолетов, которые можно предоставить, — не сложнее всего. У нас есть истребители F-35, и мы хорошо понимаем их потенциал. Проблема в другом — как наладить логистику и четко очертить цели воздушной миссии",— пояснил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в комментарии Радио министр.

В то же время обсуждается и более масштабный вариант: размещение сил коалиции ближе к стратегическим регионам — у границы с Беларусью (учитывая будущие учения "Запад" с участием армии РФ) и в районе Одессы.

Особенно перспективным выглядит морской компонент миссии. Турция уже заявила о готовности активно участвовать в обеспечении безопасности на Черном море. В ходе встречи в Брюсселе 10 апреля Анкара предложила оставить за собой ответственность за открытие и защиту зерновых коридоров для украинских и международных судов. Речь также шла о возможном разминировании морских путей и роли Турции как ключевого государства в координации многонациональных сил в этом регионе.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Брюсселе отреагировали на попытки РФ договориться о возобновлении полетов в США. Еврокомиссия подчеркнула: без разрешения ЕС российские авиакомпании не смогут летать в Штаты, ведь большинство трансатлантических маршрутов проходят через воздушное пространство Европы.



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