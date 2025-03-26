Европа готова сдаться России за два месяца: что известно

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Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты не перестают придумывать фейковые новости уже не только об обороноспособности Украины, но и всей Европе.
Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что информация о том, что в случае вероятной войны с Россией объединенная Европа капитулирует через два месяца, является фейковой.
По данным центра, фейк распространяют пророссийские каналы со ссылкой на видео The Artificial Intelligence Cyber Challenge (AIxCC).
Отмечается, что на YouTube-канале агентства последнее видео вышло еще четыре месяца назад. В общем, там публикуют преимущественно живые выступления аналитиков, пишут фактчекеры "Укринформ".
Также в Центре отметили, что во время монтажа фейка российские пропагандисты использовали оригинальную заставку из видео DARPA и фотографии военных ЕС, которые находятся в открытом доступе.
Кроме того, для фейка россияне использовали фото специалиста AIxCC по кибербезопасности и внедрению инструментов ИИ для борьбы с дипфейками Вилла Корви, которому фейкометы приписали слова о "худших последствиях войны для стран ЕС, чем для Украины".
Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", все согласовал, но о договоренностях никто не знает. В Раде подвергли критике результаты переговоров.
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