Российские пропагандисты не перестают придумывать фейковые новости уже не только об обороноспособности Украины, но и всей Европе.

Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что информация о том, что в случае вероятной войны с Россией объединенная Европа капитулирует через два месяца, является фейковой.

По данным центра, фейк распространяют пророссийские каналы со ссылкой на видео The Artificial Intelligence Cyber Challenge (AIxCC).

"На самом деле: отдел AIxCC не делает аналитических прогнозов — он работает в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, поэтому таких видеоисследований нет ни на официальном сайте Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA), куда входит AIxCC, ни в его соцсетях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на YouTube-канале агентства последнее видео вышло еще четыре месяца назад. В общем, там публикуют преимущественно живые выступления аналитиков, пишут фактчекеры "Укринформ".

Также в Центре отметили, что во время монтажа фейка российские пропагандисты использовали оригинальную заставку из видео DARPA и фотографии военных ЕС, которые находятся в открытом доступе.

Кроме того, для фейка россияне использовали фото специалиста AIxCC по кибербезопасности и внедрению инструментов ИИ для борьбы с дипфейками Вилла Корви, которому фейкометы приписали слова о "худших последствиях войны для стран ЕС, чем для Украины".

Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", все согласовал, но о договоренностях никто не знает. В Раде подвергли критике результаты переговоров.



