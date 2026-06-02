Эвакуация в Украине стремительно расширяется: озвучено крайне тревожное заявление

В Харьковской области из-за обострения ситуации безопасности и регулярных обстрелов со стороны России было принято решение о расширении зоны обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Это решение принял Совет обороны области для защиты жителей от угрозы жизни и здоровью.

О мерах безопасности сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, эвакуация охватит семь населенных пунктов в Богодуховском районе: поселок Золочев и села Писаревка, Гурьев, Лемищино, Малыжин, Мерло и Морозова Долина. В общей сложности планируется вывезти 7157 человек, среди которых 1702 ребенка и 311 человек с ограниченной мобильностью.

"Учитывая постоянные обстрелы и сложную ситуацию, расширяем обязательную эвакуацию на Золочевском направлении", — подчеркнул Синегубов.

Он добавил, что власти Харьковской области активно сотрудничают с волонтерскими организациями и благотворительными фондами, чтобы обеспечить переселенцев временным жильем, медицинской помощью, гуманитарными наборами и юридическим сопровождением.

Логистические маршруты для вывоза населения уже утверждены и проверены, чтобы эвакуация проходила беспрепятственно и безопасно. Местная администрация отмечает, что важно не медлить и своевременно уехать из опасных районов во избежание рисков для жизни.

