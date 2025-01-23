«Эвакуация становится невозможной»: в каком городе критическая ситуация

В городе Часов Яр Донецкой области довольно сложная ситуация, при этом в населенном пункте остается более 200 человек. Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, сообщает "Эспрессо".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Сейчас Часов Яр – это ад. В городе действительно очень сложно. На территории громады продолжаются боевые действия. Защиту обеспечивают наши ребята, стоящие на Часовоярской земле и готовые отдать свою жизнь, чтобы защитить каждый метр нашей земли", — отметил он.

По словам Чауса, на 22 января в городе проживает 220 человек, эвакуация замедлилась.

"Люди не реагируют на наши призывы к эвакуации и доказать им что-то очень сложно. В результате возникает ситуация, когда эвакуация становится невозможной или очень рискованной", — подытожил начальник городской администрации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по состоянию на 21 января 2025 года в прифронтовом городе Покровск до сих пор остаются 7050 человек. По словам главы Покровской ГВА Сергея Добряка, эвакуация замедлилась — в среднем 5-7 гражданских в сутки. Населённый пункт уже покинул 41 тысячу местных.

В настоящее время жители города вывозятся из опасности адресно в специальных автомобилях. С этим помогают благотворители, правоохранители и волонтеры. Кроме того, 15 января Укрпочта анонсировала закрытие своего отделения в Покровске, однако глава ВА говорит, что оно "пока" продолжает работать. В городе работает небольшое количество лавок, несколько аптек и городская больница.

“К сожалению, у нас было два случая, когда находили детей – их снова вывозили. Эти семьи отказывались эвакуироваться и вывозились под распоряжение. Это большая безответственность по здоровью и безопасности своих детей", — сказал Сергей Добряк.