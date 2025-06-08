Эвакуация из города Сумы: что известно

Ситуация на границе Сумской области напряженная, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.

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"В последнее время в медиа и телеграм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации безопасности в области. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники", – заявил начальник Сумской военной администрации Олег Григоров.

Он заявил, что областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются своевременно и ответственно.

Из приграничных районов, которые систематически обстреливаются, идет эвакуация гражданского населения.

За последнюю неделю на более безопасные территории выехали почти 900 человек. К эвакуационным мерам привлечены районные администрации, спасатели, полиция, волонтерские организации. В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения – ресурсы для приема людей.

"Мы не недооцениваем угрозы. Но и не преувеличиваем. Военные действуют слаженно, держат рубежи и сдерживают попытки противника продвинуться в глубь области. Наиболее интенсивные боевые действия, как и прежде, происходят на пограничных, в частности в Юнаковской и Хотинской громадах. Враг пытается расширить зону активных боевых действий, действует малыми группами, однако наши защитники не дают ему закрепиться. Получаем запросы от подразделений, держащих оборону на Сумском направлении, и обеспечиваем их необходимым. Призываю доверять официальным источникам и поддерживать наших военных", – подчеркнул глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Сумской области в 10-километровой зоне у границы в Юнаковской громаде осталось только 5 человек. Они отказались от эвакуации, потому что "прячутся от ТЦК". Об этом рассказала глава общины Елена Сима, передают местные СМИ.

Сейчас им помогают продуктами и лекарствами. Детей среди них нет.