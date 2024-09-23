Эвакуационные поезда из Донецкой в Черновицкую область: график и условия выезда

В конце сентября запланировано курсирование эвакуационных поездов из Донецкой области в Черновицкую область. Специальный поезд отправляется раз в четыре дня. В этом месяце запланировано два рейса – 24 и 28 сентября, сообщает Донецкая областная военная администрация.



Эвакуационные поезда. Фото из открытых источников

Чтобы бесплатно выехать в безопасный регион, гражданам нужно выполнить несколько простых шагов:

Оставить заявку по телефонам: 0 800 500 121 или (073) 050-01-21 (доступны также в WhatsApp, Telegram, Viber, Signal). Добраться до места сбора в вашем населенном пункте, откуда будет организован бесплатный подвоз к эвакуационному поезду.

По прибытии в Черновицкую область граждане смогут бесплатно поселиться в предоставленных приютах.

Для записи на эвакуацию тяжелобольных и лиц с инвалидностью доступны специальные номера: 0800332614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

Также о желании уехать можно сообщить на круглосуточную горячую линию Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий по номеру 1548. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber можно обращаться на номер: (096) 078-84-33.

Поддержка переселенцев

Благодаря программе реимбурсации "Доступное лекарство", ВПЛ могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Реимбурсация предполагает возмещение аптечным заведениям стоимости лекарственных средств, отпущенных пациенту по е-рецепту. Это касается наиболее распространенных хронических заболеваний, которые эффективно лечатся на амбулаторном уровне.

Медицинская помощь при инсульте доступна бесплатно в 226 больницах по всей Украине. Национальная служба здоровья Украины покрывает все расходы по лечению, независимо от места регистрации пациента или его статуса, включая внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это означает, что переселенцы могут получить необходимую медицинскую помощь в любом регионе.

