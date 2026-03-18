Этот точно выведет Путина из равновесия: какое историческое решение принято для Украины

Великобритания в ближайшем будущем может увеличить военную помощь Украине, передав ей дальнобойные ракеты наземного базирования. Это дополнит уже предоставленные крылатые ракеты воздушного запуска, что приведет к усилению оборонного потенциала украинских сил. Такое мнение высказал Владимир Гаврилов, генерал-майор в запасе и бывший замминистра обороны Украины (2022-2023), а также руководитель Военно-дипломатической академии имени Евгения Березняка (2014-2015).

Гаврилов отметил, что Великобритания недавно положила начало новой национальной программе для разработки систем вооружений, поскольку война в Украине продемонстрировала важность развитой оборонной индустрии. По его словам, особое внимание британцы сейчас уделяют созданию собственных баллистических ракет, ведь раньше страна не имела таких систем и не производила их. Ситуация с войной вынудила Британию изменить подход и начать активную работу в направлении баллистической программы.

"Война в Украине показала, что нужно иметь национальные продукты в оборонном секторе и сейчас Великобритания активно работает над этим", — подчеркнул Гаврилов.

В свою очередь, поддержка Великобритании для Украины уже включает в себя поставки крылатых ракет Storm Shadow, которые успешно используются Силами обороны для ударов по целям, в частности, на территории России. Это показывает высокий уровень военного сотрудничества между двумя странами.

Генерал добавил, что в рамках этого сотрудничества Украина и Великобритания активно работают над совместным производством ракетных технологий, двигателей и компонентов. Такой подход позволяет ускорить внедрение новейших решений и повысить эффективность оборонных усилий обеих стран.

Как уже писали "Комментарии", Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", считает, что в ближайшие годы не следует ожидать завершения войны или достижения стабильного мира между Украиной и Россией. По его словам, до конца 2026 года Россия не будет заинтересована в серьезных переговорах или уступках, что означает, что боевые действия, вероятно, будут продолжены.