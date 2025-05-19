Этот путь вызывает шок у каждого: РФ может законно получить украинские территории

Украина не может просто так отдать России пять украинских областей, говорит нардеп Николай Княжицкий. По его словам, для этого следует изменить Конституцию Украины.

Переговоры Украины и РФ

Нардеп напомнил, что в статье 2 четко сказано: "Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной". Это предложение придется удалить, говорит политолог.

Также, говорит Княжицкий, говорит, что нужно будет убрать упоминания о Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области (и АР Крым) из статьи 133 — как административно-территориальных единиц Украины.

Но есть одна "проблема", добавляет политик, статья 157 Конституции прямо запрещает вносить изменения, направленные на нарушение территориальной целостности Украины.

"То есть если такое соглашение будет подписано без изменения Конституции, оно не будет иметь никакой юридической силы. А тот, кто ее подписал, получит приговор в лучшем случае по уголовному делу. Юридически Крым и дальше будет оставаться украинским", — говорит нардеп.

По его словам, если же решат сначала изменить Конституцию, этого никогда не произойдет. Потому что сама Конституция запрещает это. И даже если кто вопреки всему эти изменения протолкнет, их впоследствии признают неконституционными — как это уже случалось с поправками Януковича, подчеркнул нардеп.

Кроме того, добавил нардеп, существует запрет вносить изменения в Конституцию во время военного положения.

"Иными словами, сколько бы популярные блоггеры не рассказывали о “необходимости согласиться на требования Путина”, ни один президент Украины на это не сможет пойти. Даже если это будет Медведчук, Янукович или какой-то "мудрый" тиктокер", — говорит Княжицкий.

По его словам, единственный путь, по которому Россия могла бы юридически оформить аннексию украинских территорий — физическое уничтожение Украины и каждого ее гражданина, как единственного источника власти в Украине (ст. 5 Конституции). И только тогда Конституция прекратила бы свое действие, потому что больше не было бы ни государства, ни народа, добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Турции заявили о том, что между Украиной и РФ достигнута принципиальная договоренность.



