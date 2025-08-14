logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Этого не будет": в Украине выдвинули ультиматум по обмену территориями после саммита на Аляске
НОВОСТИ

Бойцы не уверены, что Россия согласится на двустороннее прекращение огня.

14 августа 2025, 12:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным украинские военные поделились своим видением перспектив мира. Журналисты телеканала "Настоящее время" пообщались с бойцами ВСУ на позициях в Харьковской и Донецкой областях, чтобы узнать их мнение о возможных договоренностях.

"Этого не будет": в Украине выдвинули ультиматум по обмену территориями после саммита на Аляске

Фото: из открытых источников

Защитники Украины уверены: передача части территорий агрессору не приведет к завершению войны. Они поддерживают саму идею переговоров, но не верят в искренность намерений России остановить огонь.

"Пока Россия не понесет значительных потерь, она не откажется от агрессии. Мы готовы к миру хоть сейчас. Если скажут: "Останавливаемся!" — мы это сделаем с радостью. Но с той стороны нет адекватных людей, с которыми можно об этом говорить", — подчеркнул боец 43-й бригады ВСУ с позывным "Летом".

Категорична позиция военных относительно вероятного "обмена" территориями.

"Мы защищаем свои дома. Если дом в Донецке или Луганске, то что — оставить его? Такой вариант — неприемлем. Украина должна быть целостной", — подчеркнула военнослужащая 43-й бригады с позывным "Диди".

В то же время некоторые бойцы признают, что восстановление разрушенных и оккупированных территорий потребует очень много времени.

"Те земли фактически потеряны. Чтобы их вернуть к жизни, нужны не десятилетия, а столетия. Это дело для будущих поколений", — заметил военный из 58-й бригады с позывным "Чемпион".

Однако уступки – не вариант. О сдаче украинских регионов речь не идет вообще.

"Отдать просто так? Столько наших погибло — и просто отдать? Кому? Зачем?" — возмущается боец с позывным "Шеф" из 58-й бригады.

Военные согласны: путь к миру — только через дипломатию. Но главный вопрос – кто будет вести переговоры и на каких условиях.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп создал благоприятные условия для честного и справедливого завершения войны в Украине, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем комментарии для сети Х.



