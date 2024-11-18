Этого хочет Россия: как в Москве планируют победить Украину

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что Россия планирует оказывать постоянное давление на украинское население, чтобы Украина наконец согласилась на капитуляцию в войне.
Путин хочет капитуляции Украины
Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал критику того, что украинцы в тылу живут "спокойной жизнью". По его словам, это раздражающий для россиян фактор.
По мнению политического обозревателя, основной задачей России в войне являются попытки истощить Украину, в том числе через постоянные обстрелы. Таким образом, Россия хочет достичь "траурного режима" для всего украинского народа, который бы мог смириться с господством РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Портников назвал единственное условие, при котором Путин согласится заморозить войну в Украине. По его словам, такой вариант возможен в случае выгоды Кремлю.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на массированный обстрел РФ и назвал это сигналом от "голубя мира" Владимира Путина.
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