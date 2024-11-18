Этого хочет Россия: как в Москве планируют победить Украину

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что Россия планирует оказывать постоянное давление на украинское население, чтобы Украина наконец согласилась на капитуляцию в войне.

Путин хочет капитуляции Украины

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал критику того, что украинцы в тылу живут "спокойной жизнью". По его словам, это раздражающий для россиян фактор.

"Я всегда объясняю тем людям, которые часто говорят, что вот в тылу спокойно живут, ходят в кафе и театры, в то время как на фронте ад, что это наше сильнейшее оружие. Да, такая ситуация является контрастом, но это именно то, чего не удалось достичь россиянам", – говорит Портников.

По мнению политического обозревателя, основной задачей России в войне являются попытки истощить Украину, в том числе через постоянные обстрелы. Таким образом, Россия хочет достичь "траурного режима" для всего украинского народа, который бы мог смириться с господством РФ.

"Если вся Украина начнет жить в траурном режиме и каждый день люди будут думать, что они находятся на грани краха, то это прямой путь к капитуляции перед Россией. То есть, по замыслу России, они будут делать все, чтобы украинцы начали думать, что нормальная жизнь возможна только под их флагом", — считает Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Портников назвал единственное условие, при котором Путин согласится заморозить войну в Украине. По его словам, такой вариант возможен в случае выгоды Кремлю.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на массированный обстрел РФ и назвал это сигналом от "голубя мира" Владимира Путина.