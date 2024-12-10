"Это вопрос самоуважения": почему Украина должна наказать убийц пленных

Российские преступники, убивавшие пленных украинцев, должны быть привлечены к ответственности любой ценой, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россияне продолжают убивать пленных. Фото из открытых источников

"Чудовища, которые пытали, убивали украинцев, должны быть полностью истреблены. Все способы для этого подходят. Уже сегодня мы должны готовить соответствующие структуры к системной работе на годы вперед. Какую-то часть преступников удастся уничтожить сейчас, других нужно будет искать после войны во многих странах", — отметил Максим Жорин.

По его словам, отношение к военным преступникам, равно как и к коллаборантам, не может смягчиться, сколько бы лет не прошло и сколько бы ни пришлось в будущем выдержать "дипломатических скандалов" и выслушать нытье правозащитников, которых сегодня почему-то не найдешь в местах, где держат наших пленных.

"Вопрос мести за жестоко убитых украинцев – это вопрос чести и самоуважения для государства", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области продолжает обостряться, пишет украинский военный паблик Deep State. "И хотя украинским силам удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку, РФ продолжает штурмовать село малыми группами. К югу от Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза вторжения с юга в сам город", — пишет паблик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время на Покровском и Кураховском направлениях российские захватчики все чаще попадают в плен к украинским защитникам, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что российская "тактика скорых заскоков" у тыл украинских военнослужащих имеет очевидные недостатки.