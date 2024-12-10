"Это вопрос самоуважения": почему Украина должна наказать убийц пленных

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Российские преступники, убивавшие пленных украинцев, должны быть привлечены к ответственности любой ценой, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Россияне продолжают убивать пленных. Фото из открытых источников
По его словам, отношение к военным преступникам, равно как и к коллаборантам, не может смягчиться, сколько бы лет не прошло и сколько бы ни пришлось в будущем выдержать "дипломатических скандалов" и выслушать нытье правозащитников, которых сегодня почему-то не найдешь в местах, где держат наших пленных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области продолжает обостряться, пишет украинский военный паблик Deep State. "И хотя украинским силам удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку, РФ продолжает штурмовать село малыми группами. К югу от Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза вторжения с юга в сам город", — пишет паблик.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время на Покровском и Кураховском направлениях российские захватчики все чаще попадают в плен к украинским защитникам, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что российская "тактика скорых заскоков" у тыл украинских военнослужащих имеет очевидные недостатки.
Новости