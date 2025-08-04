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"Это уже серьезная история": стало известно о замысле Трампа визитом Виткоффа в Путин

Путин не заинтересован в проведении содержательных переговоров ни с Украиной, ни с европейскими странами.

4 августа 2025, 16:25
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Клименко Елена

Российский правитель Владимир Путин, похоже, заинтересован в переговорах исключительно с американским лидером Дональдом Трампом, игнорируя как Украину, так и европейских партнеров, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем видео "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

"Это уже серьезная история": стало известно о замысле Трампа визитом Виткоффа в Путин

Фото: из открытых источников

"Для Путина настоящие переговорщики — это либо Трамп, либо представители Китая. Сегодня он не считает европейцев игроками, с которыми можно договариваться о чем-то серьезном", — заявил дипломат.

В этом контексте он обратил внимание на визит Стива Виткоффа в Россию – спецпредставителя Трампа. По словам Климкина, хотя Виткофф не принимает окончательных решений, у него есть доверие президента США, что делает его поездку знаковой.

"Это уже серьезный шаг. Трамп будет оценивать ситуацию, как он привык — руководствуясь своими инстинктами. И именно эти ощущения будут влиять на то, как будет развиваться процесс переговоров", — подчеркнул Климкин.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа о передислокации американских атомных субмарин ближе к РФ. Он заявил, что Москва внимательно относится к подобной риторике, особенно, когда речь идет о ядерной тематике.

"Это постоянная практика — американские подлодки находятся на боевом дежурстве. Но мы не хотим втягиваться в такую полемику. Россия всегда демонстрировала ответственный подход, и позиция президента Путина четко известна", — добавил Песков.

Портал "Комментарии" уже писал, что страна-агрессор Россия может готовиться к потенциальному вторжению в страны-члены НАТО. Как утверждает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду, Москва уже предпринимает ряд шагов, свидетельствующих о первом этапе такой подготовки.



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