Это уже перемирие? Россияне с ночи атакуют Украину дронами и ракетами

С 00:00 21 апреля, когда официально завершилось Пасхальное перемирие, Россия начала атаку Украины БпЛА, КАБами и ракетами. Об этом сообщали Воздушные Силы ВСУ, передает портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Так, оккупанты применяли управляемые авиационные бомбы для поражения Сумщины, Харьковщины, Донетчины, Днепропетровщины.

Группы ударных беспилотников атаковали Сумскую, Черниговскую, Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Киевскую, Черкасскую, Одесскую области.

Ракетная угроза объявлялась для южных областей.

По утрам глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по информации районных военных администраций, утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город Николаев ракетами, тип устанавливается. Пострадавших и повреждений нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сообщении, которое президент Зеленский разместил в своем Telegram-канале, он сослался на последний рапорт главнокомандующего Александра Сырского. Согласно ему, с начала текущих суток российские силы более двух тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Были зафиксированы 67 атаковых действий со стороны РФ, преимущественно на Покровском направлении. Общее количество обстрелов достигло 1355, из которых 713 совершено с применением тяжелого вооружения. Кроме того, оккупанты 673 раза использовали FPV-дроны. Зеленский подчеркнул, что российская сторона не придерживалась провозглашенного перемирия на ключевых участках фронта, а также не дала ответа на украинское предложение о введении режима полной тишины сроком на 30 дней.