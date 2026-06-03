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Это только вопрос времени: озвучено громкое заявление о будущем аде в России

Президент Украины подчеркнул, что Украина совершает ответные удары на атаки со стороны государства-агрессора, которые направлены против его территории.

3 июня 2026, 19:10
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Клименко Елена

Украина и дальше будет отвечать ударами на российские атаки, а расширение масштаба таких действий является лишь вопросом времени. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась 3 июня в Киеве.

Это только вопрос времени: озвучено громкое заявление о будущем аде в России

Фото: из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона реагирует на действия государства-агрессора зеркально, нанося удары в ответ на обстрелы и массированные атаки по территории Украины. По его словам, такие действия носят справедливый характер, ведь являются реакцией на предыдущую эскалацию со стороны России.

Зеленский подчеркнул, что последние атаки российских сил, в том числе массированные удары, не остаются без ответа. Украинские военные осуществляют ответные целенаправленные операции, направленные исключительно на военные объекты или инфраструктуру, связанную с оборонной сферой противника.  

Президент также отметил, что логика действий Украины понятна: если Россия продолжает применять ракеты и беспилотники против украинских городов и объектов, то Киев будет реагировать аналогичными средствами влияния. При этом он подчеркнул, что интенсивность подобных ответов в будущем может расти.

Отдельно глава государства обратил внимание на недавние события на территории России, где был поражен ряд объектов критической инфраструктуры и военных целей. По сообщениям, взрывы происходили в разных регионах, в том числе повреждены нефтяные и промышленные объекты, имеющие значение для военной логистики.  

Также упоминались удары по предприятиям, обеспечивающим производство высокотехнологичного оборудования для военных систем, а также по отдельным объектам военно-морской инфраструктуры.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что значительное количество стран Североатлантического альянса поддерживает перспективу вступления Украины в НАТО. Об этом он сообщил во время совместной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.



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