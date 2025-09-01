"Это только первые ласточки": что может готовить Россия на территории Украины

Рубрики
В Украине действует множество диверсионных групп врага. Так что критически необходимо усилить контрдиверсионную деятельность.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Об этом рассказал командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский в эфире КИЕВ24. По его словам, в 2024 году диверсионные группы врага, например, не только проникали в Волчанск (во время повторной атаки на город), но и свободно передвигались в других городах, даже в Харькове.
По его словам, уже было несколько убийств, которые в Украине не предупредили, а "догоняли преступников". А это, по убеждению командира подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ, самое плохое, что может быть, потому что жизнь уже потеряна и диверсия уже сделана. Он посоветовал народным депутатам выяснить у правительства, есть ли стратегия реформы Министерства внутренних дел, ориентированная именно на войну, именно на теракты.
