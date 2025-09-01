logo

telegram
Война с Россией "Это только первые ласточки": что может готовить Россия на территории Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это только первые ласточки": что может готовить Россия на территории Украины

Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский о действиях ДРГ врага

1 сентября 2025, 20:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине действует множество диверсионных групп врага. Так что критически необходимо усилить контрдиверсионную деятельность.

"Это только первые ласточки": что может готовить Россия на территории Украины

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Об этом рассказал командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский в эфире КИЕВ24. По его словам, в 2024 году диверсионные группы врага, например, не только проникали в Волчанск (во время повторной атаки на город), но и свободно передвигались в других городах, даже в Харькове.

"Это свидетельствует о том, что контрдиверсионная деятельность нам очень нужна именно в Национальной полиции. Сегодня реформы Национальной полиции, реформы Министерства внутренних дел, должны быть стратегическими, с пониманием того, что мы находимся в состоянии жестокой войны. То, что россияне начали активно ликвидировать… даже председателя Верховной Рады, это говорит о том, что это только первые ласточки”, – отметил Ярославский.

По его словам, уже было несколько убийств, которые в Украине не предупредили, а "догоняли преступников". А это, по убеждению командира подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ, самое плохое, что может быть, потому что жизнь уже потеряна и диверсия уже сделана. Он посоветовал народным депутатам выяснить у правительства, есть ли стратегия реформы Министерства внутренних дел, ориентированная именно на войну, именно на теракты.

"Напомню, что недавно СБУ провела операцию "Паутина", которая вообще открыла шкатулку "Пандоры". Скоро таких киллеров, как был во Львове, не будет. Операция "Паутина" показала, что враг может дистанционно управлять дронами, находясь в Москве, и уничтожать цели здесь", — отметил Ярославский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, массированные обстрелы каких городов готовили оккупанты.




Источник: https://t.me/kyivtv/104404
