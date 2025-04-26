logo

BTC/USD

94279.38

ETH/USD

1794.96

LTC/USD

86.29

USD/UAH

41.95

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это только начало: в Украине заинтриговали перспективами после ударов по Елабуге
commentss НОВОСТИ Все новости

Это только начало: в Украине заинтриговали перспективами после ударов по Елабуге

ВСУ поразили уже 4 из 7 российских основных составов ГРАУ

сегодня, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинские войска нанесли удар по заводу по производству "Шахедов" в Елабуге, находящемся в российском Татарстане. Одна из ракет противовоздушной обороны России поразила здание, что привело к значительным потерям в производственных мощностях. Несмотря на это, сам факт достижения цели – удара по объекту – уже является важным результатом. Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ и бывший офицер Воздушных сил.

Это только начало: в Украине заинтриговали перспективами после ударов по Елабуге

Фото: 24 Канал

Он пояснил, что российская ПВО активно работала против украинских дронов.

В предыдущие годы Украина нанесла удары по важным системам раннего предупреждения и радиолокационным средствам России, что еще раз подтверждает ее неспособность удержать ядерный арсенал.

"Мы продолжаем наносить такие удары, ведь это доказывает, что Россия не способна защитить свои стратегические объекты", — подчеркнул Храпчинский.

Со временем такие удары будут еще более точечными. Храпчинский также отметил, что после первых атак по Елабуге российские граждане начали эвакуировать своих детей, а Кремль стал искать усиление своих сил в Африке.

"Мы работаем над тем, чтобы нанести максимальные потери врагу, в частности уничтожить склады и стратегические объекты. Украинские инженеры и Силы обороны постоянно совершенствуют свои возможности для точечных ударов по важным локациям", — добавил он.

Согласно информации Храпчинского, в России около 7 основных составов ГРАУ, 4 из которых уже были поражены благодаря украинским усилиям.

"Самая главная задача на сегодняшний день — продолжать создавать новые системы, поддерживать ВСУ, чтобы атаковать важные объекты врага", — подытожил он.

Портал "Комментарии" писал, что Алабуга (промышленно-экономическая зона в городе Елабуга — ред.) в Татарстане, где россияне производят шахеды/герани и различные обманки, терпит атаку неизвестных дронов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости