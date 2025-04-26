Это только начало: в Украине заинтриговали перспективами после ударов по Елабуге

Украинские войска нанесли удар по заводу по производству "Шахедов" в Елабуге, находящемся в российском Татарстане. Одна из ракет противовоздушной обороны России поразила здание, что привело к значительным потерям в производственных мощностях. Несмотря на это, сам факт достижения цели – удара по объекту – уже является важным результатом. Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ и бывший офицер Воздушных сил.

Фото: 24 Канал

Он пояснил, что российская ПВО активно работала против украинских дронов.

В предыдущие годы Украина нанесла удары по важным системам раннего предупреждения и радиолокационным средствам России, что еще раз подтверждает ее неспособность удержать ядерный арсенал.

"Мы продолжаем наносить такие удары, ведь это доказывает, что Россия не способна защитить свои стратегические объекты", — подчеркнул Храпчинский.

Со временем такие удары будут еще более точечными. Храпчинский также отметил, что после первых атак по Елабуге российские граждане начали эвакуировать своих детей, а Кремль стал искать усиление своих сил в Африке.

"Мы работаем над тем, чтобы нанести максимальные потери врагу, в частности уничтожить склады и стратегические объекты. Украинские инженеры и Силы обороны постоянно совершенствуют свои возможности для точечных ударов по важным локациям", — добавил он.

Согласно информации Храпчинского, в России около 7 основных составов ГРАУ, 4 из которых уже были поражены благодаря украинским усилиям.

"Самая главная задача на сегодняшний день — продолжать создавать новые системы, поддерживать ВСУ, чтобы атаковать важные объекты врага", — подытожил он.

Портал "Комментарии" писал, что Алабуга (промышленно-экономическая зона в городе Елабуга — ред.) в Татарстане, где россияне производят шахеды/герани и различные обманки, терпит атаку неизвестных дронов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.