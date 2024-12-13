"Это такой "мирный" план Путина": Зеленский отреагировал на ночные обстрелы

Украина пережила одну из самых масштабных атак за последнее время. Россия выпустила по стране 93 ракеты, среди которых впервые были отмечены северокорейские. Украинские силы сбили 81 ракету, включая 11 крылатых, которые удалось перехватить благодаря современным истребителям F-16. Но на этом враг не остановился – в атаку привлекли почти 200 беспилотников.

Фото: коллаж портала «Комментарии»

Обстрел был направлен приоритетно на объекты энергетической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку частью "мирного" плана Путина — терроризировать украинцев и оставить их без света и тепла.

Это такой "мирный" план Путина – уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" – терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна мощная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор”, – написал Зеленский.

Президент также призвал международное сообщество к решительным действиям.

Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Нужны "петриоты", чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Следует усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет”, — отметил президент.

Ранее "Комментарии" писали, что РФ атаковала не только энергетику, но и транспортные сети и ключевые объекты по всей стране. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети написала Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк.

Читайте на портале "Комментарии" — С вечера 12 декабря, в течение ночи и утра 13 декабря кафиры запускали БПЛА по Украине. Также были подняты в небо 8 бортов Ту-95, 5 МиГов и ракетоносители в море. Было запущено большое количество БПЛА и ракет разного типа.



