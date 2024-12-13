"Это такой "мирный" план Путина": Зеленский отреагировал на ночные обстрелы

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Черновалова Кристина
Украина пережила одну из самых масштабных атак за последнее время. Россия выпустила по стране 93 ракеты, среди которых впервые были отмечены северокорейские. Украинские силы сбили 81 ракету, включая 11 крылатых, которые удалось перехватить благодаря современным истребителям F-16. Но на этом враг не остановился – в атаку привлекли почти 200 беспилотников.
Фото: коллаж портала «Комментарии»
Обстрел был направлен приоритетно на объекты энергетической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку частью "мирного" плана Путина — терроризировать украинцев и оставить их без света и тепла.
Президент также призвал международное сообщество к решительным действиям.
Ранее "Комментарии" писали, что РФ атаковала не только энергетику, но и транспортные сети и ключевые объекты по всей стране. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети написала Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк.
Читайте на портале "Комментарии" — С вечера 12 декабря, в течение ночи и утра 13 декабря кафиры запускали БПЛА по Украине. Также были подняты в небо 8 бортов Ту-95, 5 МиГов и ракетоносители в море. Было запущено большое количество БПЛА и ракет разного типа.
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