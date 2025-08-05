Это ставит под угрозу большую группировку ВСУ: военные бьют тревогу из-за наступления РФ

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Лиля Воробьева
На Лиманском направлении продолжается активное продвижение русских оккупационных войск. Тактическая обстановка на этом участке фронта остается очень напряженной. Об этом сообщил украинский военнослужащий Станислав Бунятов, позывной "Осман".
Бои на Лиманском направлении (фото из открытых источников)
По его словам, захватчиков замечали даже в глубоких тыловых зонах, что свидетельствует о сложной ситуации на местах.
В то же время лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтвердил, что противник продолжает интенсивные штурмы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия собрала на важном направлении 100 тысяч захватчиков. На Покровском направлении страна-агрессор Россия сосредоточила наибольшую группировку своих оккупационных войск — ориентировочно 100 тысяч человек, а на Новопавловском направлении — более 60 тысяч. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.Комментируя ситуацию вблизи Часового Яра, представитель напомнил, что бои за этот город продолжаются почти год. Несмотря на громкие заявления окупантов, врагу до сих пор не удалось установить контроль над населенным пунктом.
Кроме этого, он отметил, что сообщения о захвате населенных пунктов российская сторона распространяет без всяких подтверждений, прибегая к полному сочинению фактов.