На Лиманском направлении продолжается активное продвижение русских оккупационных войск. Тактическая обстановка на этом участке фронта остается очень напряженной. Об этом сообщил украинский военнослужащий Станислав Бунятов, позывной "Осман".

Бои на Лиманском направлении (фото из открытых источников)

По его словам, захватчиков замечали даже в глубоких тыловых зонах, что свидетельствует о сложной ситуации на местах.

Это демонстрирует исчерпание сил в наших бригадах, снижение эффективности аэроразведки и недостаток взаимодействия между подразделениями. В то же время очевидно и отсутствие координации у врага… Кто знает, возможно, это какой-то "специальный тактический ход", чтобы затянуть противника в ловушку. Но сейчас я вижу только огонь, подступающий к Лиману", – написал Бунятов.

В то же время лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтвердил, что противник продолжает интенсивные штурмы.

"На севере Лимана, вблизи Зеленой Судьбы, враг недавно достиг определенных результатов в результате таких штурмовых действий. Кроме того, ЛБО сейчас проходит почти вдоль линии Ямполевка – Торское. Это создает серьезную угрозу всей нашей группировке в районе Серебрянки", — сообщил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия собрала на важном направлении 100 тысяч захватчиков. На Покровском направлении страна-агрессор Россия сосредоточила наибольшую группировку своих оккупационных войск — ориентировочно 100 тысяч человек, а на Новопавловском направлении — более 60 тысяч. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Комментируя ситуацию вблизи Часового Яра, представитель напомнил, что бои за этот город продолжаются почти год. Несмотря на громкие заявления окупантов, врагу до сих пор не удалось установить контроль над населенным пунктом.

Кроме этого, он отметил, что сообщения о захвате населенных пунктов российская сторона распространяет без всяких подтверждений, прибегая к полному сочинению фактов.

