Это станет ужасной катастрофой для Украины: озвучен опасный сценарий для Донбасса

Выведение украинских войск из Донбасса может обернуться масштабной трагедией для страны. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу ABC, опубликованном Офисом президента Украины.

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, если Украина покинет позиции на востоке, российская армия получит открытый коридор в Харьков и Днепр, что может иметь катастрофические последствия как в военном, так и в экономическом плане.

"Если у него (Путин. — ред.) будет весь Донбасс, кто гарантирует нам, что 90 км он не будет идти в Харьков? Там, где 1,5 млн человек. Харьков — он всегда его хотел. И так же у него открывается путь к Днепру — индустриальному центру Украины", — подчеркнул Зеленский.

Президент также опроверг заявления Кремля о якобы полном контроле над Донбассом. Он напомнил, что еще с 2014 года Россия удерживает треть территории региона, а почти четыре года полномасштабной войны продвинулась лишь на 30% Донецкой области, тогда как Украина контролирует 32%.

"Это не победа. Это манипуляция. За эти территории Россия заплатила страшную цену — до миллиона погибших", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что, несмотря на громкие обещания Путина о скором захвате Донбасса, реальность совсем другая:

"Вот эта цена. И это почти 4 года. Если он говорит, что возьмет Донбасс до конца года — он не возьмет. Цена — годы и миллион людей. А если хочет скорее, то это будет 2-3 миллиона трупов", — заявил он.

Кроме военной угрозы, Зеленский акцентировал внимание на экономическом значении Донбасса и Днепра: индустриальные зоны, предприятия и заводы этих регионов имеют огромное значение для украинского ВВП. Их потеря станет не только стратегическим ударом, но и экономическим коллапсом.

Как уже писали "Комментарии", до завершения 2025 года украинскому сектору безопасности и обороны не хватает не менее 300 миллиардов гривен, чтобы выполнить все запланированные финансовые обязательства.