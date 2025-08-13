Это стало серьезным вызовом для ВСУ: в Раде предлагают изменить условия мобилизации

Рубрики
В Украине продолжается мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. Однако в Верховной Раде предлагается изменить условия для возрастной категории 55+.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что мобилизованные от 55 лет должны служить на передовой только по выбору, а не по принуждению.
По его убеждению, мобилизация людей от 55 лет стала серьезным вызовом для ВСУ. Отмечает, что ТЦК часто не учитывают состояние здоровья или физические возможности и признают "пригодными" всех без исключения. Однако когда такие военные попадают в боевые подразделения, быстро оказывается: не каждый способен эффективно выполнять задачи на передовой.
По его словам, нужно на законодательном уровне утвердить, что мужчины старше 55 лет должны нести службу в районах, где не ведутся боевые действия. Однако если человек понимает, что имеет силы и желание воевать на передовой, то может выбрать такой формат службы добровольно.
