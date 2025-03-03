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Это самое плохое заявление Зеленского и США долго терпеть не будут: что снова разозлило Трампа

Какими словами Зеленского снова вызвали критику Трампа

3 марта 2025, 19:16
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Кречмаровская Наталия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следить за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру.

Это самое плохое заявление Зеленского и США долго терпеть не будут: что снова разозлило Трампа

Фото из открытых источников

В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

“Это худшее заявление, которое могло быть сделано Зеленским, и Америка долго этого терпеть не будет! Это то, о чем я говорил. Этот парень не хочет мира пока его поддерживает Америка, и Европа, на встрече, которую они провели с Зеленским, прямо заявили, что они не могут выполнить эту работу без США. По-видимому, это не очень хорошее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. Что они думают?”, – отметил Трамп.


Это самое плохое заявление Зеленского и США долго терпеть не будут: что снова разозлило Трампа - фото 2


Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", намекнул на информационную компанию, которую проводят демократы против него.

В своей социальной сети Truth Social Трамп сделал следующую запись: “Единственный президент, не отдавший ни одной украинской земли путинской России, это президент Дональд Дж. Трамп. Помните, что когда слабые и неэффективные демократы критикуют, фейковые новости с удовольствием обнародуют все, что они говорят!”.

Также отметим, что по данным СМИ, в Белом доме готовы рассматривать соглашение о недрах, однако президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить одно принципиальное условие. В Белом доме ждут официальных и публичных извинений Зеленского за его поведение в Овальном кабинете.




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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114099480566604857
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