Это самое плохое заявление Зеленского и США долго терпеть не будут: что снова разозлило Трампа

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Кречмаровская Наталия
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следить за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру.
Фото из открытых источников
В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".
Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", намекнул на информационную компанию, которую проводят демократы против него.
В своей социальной сети Truth Social Трамп сделал следующую запись: “Единственный президент, не отдавший ни одной украинской земли путинской России, это президент Дональд Дж. Трамп. Помните, что когда слабые и неэффективные демократы критикуют, фейковые новости с удовольствием обнародуют все, что они говорят!”.
Также отметим, что по данным СМИ, в Белом доме готовы рассматривать соглашение о недрах, однако президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить одно принципиальное условие. В Белом доме ждут официальных и публичных извинений Зеленского за его поведение в Овальном кабинете.
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