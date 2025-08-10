Это проверка Путина: генсек НАТО раскрыл смысл встречи лидеров США и РФ

Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске станет возможностью проверить главу Кремля к готовности завершить войну в Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте в интервью на телеканале ABC News прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина, запланированную на 15 августа на территории Аляски. По словам Рютте, таким образом, США смогут проверить готовность России к окончанию войны против Украины.

"Следующая пятница будет важной, потому что это будет проверка Путина, насколько серьезно он настроен на прекращение этой ужасающей войны", — сказал Рютте.

Глава НАТО указал, что во время переговоров Трампа и Путина речь будет идти также о гарантиях безопасности для Украины, а также "об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством".

Рютте уверяет, что Дональд Трамп поддерживает эти условия.

"Президент США хочет положить этому конец. Он хочет положить конец ужасной гибели людей", — заявил генсек НАТО.

Марк Рютте добавил, что также будет вопрос о том, как двигаться дальше после установления прекращения огня и что это будет означать для Украины с точки зрения гарантий безопасности.

