Это провал: в ГУР рассказали, почему Россия распускает "шторм-z"

Российское военное руководство перегруппировывает остатки зеков из так называемых штурмовых рот "z", которые имеют крайне низкую боеспособность. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"На практике оккупационные подразделения (ред. – штурмовые роты "z"), укомплектованные так называемым "спецконтингентом", показали крайне низкую боеспособность", – говорится в сводке.

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Отмечается, что лучше всего зэки-оккупанты сумели себя проявить в алкоголизме и мародерстве, а некоторые из них, оказавшись на воле и получив в руки оружие просто решили по-быстрому сбежать, в том числе и из-за катастрофических потерь. Многие из них убедились, что командование не очень-то волнуется от том, чтобы они живыми и невредимыми вернулись с заданий.

По данным ГУР, российское военное командование перебрасывает остатки зеков из так называемых штурмовых рот "z" в "добровольческий корпус" для доукомплектации. В Минобороны РФ создали спецкомиссию, которая занимается тем, что отбирает около 2 тысяч человек из числа "спецконтингента". Отобранный контингент отправят на полигоны, где с ними будут заниматься военные инструкторы, после чего они снова будут отправлены в зону боевых действий.

В ГУР отмечают, доверия к зэкам-оккупантам у российского военного командования нет, поэтому за ними постоянно будут присматривать группы военной полиции РФ, которые уже прибыли на фронт.

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