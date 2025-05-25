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"Это позор": командир "Азова" подверг критике большой обмен пленными с РФ

Прокопенко заявил, что следует попытаться проработать вопрос участия Украины в процессах обменов между западными союзниками и россиянами.

25 мая 2025, 16:44 comments6698
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Лиля Воробьева

В рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией, который длился в течение трех суток, ни один военнослужащий 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" не был возвращен домой.

"Это позор": командир "Азова" подверг критике большой обмен пленными с РФ

Денис Прокопенко (фото из открытых источников)

"Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвертый год находится под бесчеловечным давлением в российском плену, в самых плохих условиях. Над их родными, близкими и собратьями. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли на желание, а вышли в плен не". написал Прокопенко.

Он выразил сомнение, что причина отсутствия "азовцев" среди уволенных состоит лишь в нежелании России возвращать их.

"Варианты есть, нам необходимо только адаптироваться и начать искать новые пути и конфигурации. Потому что ни одного азовца среди 1000 обмененных – это позор для всего нашего государства", – добавил командир "Азова".

Прокопенко также предложил обменивать бойцов бригады на тех, кто имеет большую ценность для российской стороны. В частности, он упомянул о российской агентуре, участников которой Москва, вероятно, захочет вернуть.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сегодня состоялся заключительный этап крупного обмена пленными в формате "1000 на 1000".

В этот раз среди освобожденных воинов – представители Вооруженных Сил Украины, в частности, Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.



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Источник: https://www.facebook.com/100092398602398/posts/624768707279744
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