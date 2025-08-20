Это плохое место для Украины: почему переговоры Зеленского и Путина нельзя проводить в Будапеште

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг сомнению планы провести трехстороннюю встречу лидеров Украины, США и России в Будапеште. Он напомнил, что именно в этом городе в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Этот документ должен гарантировать территориальную целостность Украины, но не смог предотвратить войну, которую начала Россия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск в соцсети Х подверг критике идею принять встречу в Будапеште между президентом Украины Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Будапешт? Не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но в этот раз я бы попытался найти другое место", — сообщил Туск.

Под переговорами 1994 года в столице Венгрии Туск имел в виду Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на обещания безопасности от крупных государств. Среди гарантов были США, Россия и Великобритания.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом рассматривает Будапешт как главный вариант для мирных переговоров с участием Зеленского, Трампа и Путина. По данным источников, Путин настаивал на встрече в Москве, а президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал Женеву как более нейтральную локацию. Кроме того, Швейцария обещала предоставить Путину иммунитет от ареста по ордеру Международного уголовного суда, если переговоры пройдут на ее территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп хочет цинично использовать встречу Зеленского и Путина.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент Украины сделал предупреждение о Путине.