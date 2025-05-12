Это панически боится Путин: названо ультимативное условие переговоров с Россией

Украинские военные категорически против переговоров с Россией, пока российские войска не покинут украинскую землю. Такую позицию высказали защитники на передовой, сообщает Reuters.

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После трехдневного прекращения огня, которое Россия объявила на выходные, но сопровождавшееся обстрелами и наступлениями, украинские бойцы передали четкое послание президенту Владимиру Зеленскому: до момента полного вывода войск РФ не может быть и речи о переговорах.

Менее чем через час после того, как прекращение огня формально завершилось, российский президент Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной. В ответ Зеленский отметил, что переговоры возможны только при безоговорочном прекращении огня на месяц, который должен начаться с понедельника.

Один из командиров Национальной гвардии, позывной "Чепа", готовивший беспилотники для фиксации активности российских войск после завершения "тишины", считает, что переговоры возможны только после полного вывода российских войск за границы Украины, определенные еще в 1991 году.

"Как солдат и гражданин Украины я уверен, что переговоры возможны только после того, как Россия полностью выведет свои войска к границам 1991 года. Никто не давал Путину права захватывать или делить наши территории", — заявил он.

Эту точку зрения разделяют и другие бойцы из подразделения "Чепы".

Сейчас Россия содержит около 20% территории Украины и требует, чтобы Киев признал "реальность на местах". В то же время Зеленский подчеркнул, что часть временно оккупированных территорий может быть возвращена дипломатическим путем, но официальное признание аннексии невозможно по Конституции Украины. Только после установки режима прекращения огня можно будет обсуждать вопросы территории.

Путин, в свою очередь, во время ночной пресс-конференции призвал вернуться к переговорам на основе соглашения, заключенного в 2022 году, которое предусматривало нейтральный статус Украины. Это противоречит действующей Конституции Украины, где с 2019 года закреплено стремление к полному членству в НАТО. Позицию Украины поддержали лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши, выступившие за безусловное прекращение предстоящего в понедельник огня.

Однако на практике объявленная "тишина" оказалась фикцией. Как отметил "Чепа", его подразделение не заметило снижения интенсивности боевых действий:

"Да, переговоры нужны. Но Путин боится их. Мы не увидели ни одного прекращения огня, только непрерывные обстрелы гаубиц, ракетных установок и другие атаки. Тишины не было", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" писал, что Кит Келлог, специальный представитель Дональда Трампа по вопросам урегулирования войны России против Украины, прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможности начала мирных переговоров без прекращения боевых действий.