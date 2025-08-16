"Это отвратительно": как в Украине реагируют на встречу Трампа и Путина

Высокопоставленное украинское должностное лицо, приближенное к президенту, сообщило, что в пятницу вечером атмосфера в ближайшем окружении Владимира Зеленского в Киеве была "напряженной".

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Неназванный украинский чиновник, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, заявил: "Это противно". Об этом сообщает Financial Times.

Помощники президента Украины выразили обеспокоенность тем, что их могут отстранить от участия в обсуждении будущего страны. Один из чиновников, присутствовавший во время телефонного разговора между Зеленским, европейскими лидерами и Трампом в среду перед саммитом, охарактеризовал позицию президента США как "крайне неоднозначную".

"Один день он говорит о санкциях, в следующий — о трехсторонней встрече. А потом полностью меняет курс. Все это бессмысленно", — подчеркнул чиновник.

По данным издания, доверие Киева к президенту США остается слабым. Другое высокопоставленное украинское чиновник отметил:

"Он говорит, что хочет мира, но не желает делать необходимые шаги для его достижения".

Кроме того, украинский военный Александр Солонько заявил, что ему "очень жаль американских военных, которых заставили на коленях расстилать красную дорожку" для Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп рассказал, почему с Путиным не удалось договориться . Президент США Дональд Трамп, подводя итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что сторонам еще не удалось достичь полного взаимопонимания.

"У нас будет хорошая возможность сотрудничать, у нас состоялись продуктивные переговоры. Есть неплохой шанс на достижение мирного урегулирования. Пока этого не произошло", — отметил Трамп.