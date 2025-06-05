Это оружие должна была получить Украина: какой стране отдали приоритет США

Министр обороны США Пит Гегсет приказал перенаправить американским военным на Ближнем Востоке подрывники ракет, которые должна была получить Украина для борьбы с российскими дронами. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Оружие США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собеседников издание отмечает, что на прошлой неделе Гегсет уведомил Конгресс об этом решении.

По информации WSJ, украинские защитники использовали подрывники ракет для отражения атак российских беспилотников. Решение об отправке подрывников Украине было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Подрывники ближнего действия были разработаны для ракет с лазерным наведением класса земля-воздух. Вооруженные силы США адаптировали эти ракеты для запуска с истребителей F-15E.

Как объяснили в WSJ, вооруженные силы США на Ближнем Востоке готовятся к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с йеменскими хуситами.

Министр обороны США также предупредил, что европейские союзники Украины будут предоставлять Киеву подавляющую долю военной помощи в будущем, поскольку западная часть Тихого океана будет "приоритетным театром военных действий" для Пентагона.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как отмечает агентство, считает, что поддержка США играет решающую роль в предотвращении возможного нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня.



