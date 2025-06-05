logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это оружие должна была получить Украина: какой стране отдали приоритет США
commentss НОВОСТИ Все новости

Это оружие должна была получить Украина: какой стране отдали приоритет США

WSJ пишет о том, что США направили на Ближний Восток части ракет, которые должна была получить Украина

сегодня, 07:11 comments3548
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр обороны США Пит Гегсет приказал перенаправить американским военным на Ближнем Востоке подрывники ракет, которые должна была получить Украина для борьбы с российскими дронами. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Это оружие должна была получить Украина: какой стране отдали приоритет США

Оружие США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собеседников издание отмечает, что на прошлой неделе Гегсет уведомил Конгресс об этом решении.

По информации WSJ, украинские защитники использовали подрывники ракет для отражения атак российских беспилотников. Решение об отправке подрывников Украине было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Подрывники ближнего действия были разработаны для ракет с лазерным наведением класса земля-воздух. Вооруженные силы США адаптировали эти ракеты для запуска с истребителей F-15E.

Как объяснили в WSJ, вооруженные силы США на Ближнем Востоке готовятся к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с йеменскими хуситами.

Министр обороны США также предупредил, что европейские союзники Украины будут предоставлять Киеву подавляющую долю военной помощи в будущем, поскольку западная часть Тихого океана будет "приоритетным театром военных действий" для Пентагона.

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты отказываются предоставить системы противовоздушной обороны для помощи сдерживающим силам, которые намерены развернуть Великобритания и Франция после завершения активных боевых действий в Украине, пишет Bloomberg.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как отмечает агентство, считает, что поддержка США играет решающую роль в предотвращении возможного нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/us-halts-ukraine-anti-drone-russia-ce0b5b75?mod=hp_lead_pos3
Теги:

Новости

Все новости