logo

BTC/USD

72065

ETH/USD

2233.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Это они научили русских нас убивать": в Украине набросились на Иран с жестким обвинением
НОВОСТИ

"Это они научили русских нас убивать": в Украине набросились на Иран с жестким обвинением

Зеленский заявил, что Украина пыталась убедить Иран прекратить поставки оружия РФ

18 марта 2026, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мадриде заявил, что Украина не может иметь никакого положительного отношения к режиму Ирана. По его словам, именно Тегеран помогал России убивать украинцев, уча использовать атакующие дроны "Шахед". Зеленский подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина пыталась наладить контакты с иранскими властями, чтобы добиться прекращения поставок вооружения в Россию, однако эти попытки не дали результата.

Фото: из открытых источников

"Кроме партий шахедов, они их обучали атаковать наших людей. Далее они передавали другое оружие: артиллерию, ракеты и т.д. После всего этого иранская сторона сказала, что поставок больше не будет, но они передали им (россиянам) лицензии и помогли построить два крупных завода по производству дронов. атаки за одну ночь", — объяснил он.

Владимир Зеленский также отметил, что благодаря иранским дронам "Шахед" и баллистическим ракетам Россия смогла нанести серьезные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к масштабным отключениям электроэнергии.

"Ничего положительного у нас к такому режиму, который все это делал с нашей страной, не может быть. Но они учили русских нас убивать, именно ударными дронами. А мы передали странам Ближнего Востока нашу экспертизу, как защищаться. Это разный подход", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", западные политические элиты часто оказываются в ловушке старых представлений и стратегий, уже не соответствующих современным реалиям. Они все еще держатся за старые модели мышления, в то время как Украина набирает обороты, демонстрируя новые подходы к лидерству, которые более адаптивны и ориентированы на результат, особенно в условиях кризиса.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости