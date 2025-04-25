Это одна из самых плохих новостей: что не так с видением Трампа войны в Украине

Президент США Дональд Трамп в своих заявлениях неоднократно высказывал нарративы Кремля по поводу войны в Украине. Как объясняет эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, россияне полностью убедили Трампа в своей пропаганде.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Александр Краев в эфире телеканала "Эспрессо" высказал предположение, почему Дональд Трамп занял позицию, с которой давит на Украину и постоянно идет на уступки России. По его словам, это объясняется влиянием российской пропаганды.

"Россиянам полностью удалось убедить Трампа в своей позиции. Они смогли через Виткоффа и других своих контактов в администрации Трампа перетащить его на сторону мнения, что Красная армия — самая сильная, что Россия — вторая армия мира, и, мол, ее нельзя победить, она не может проиграть", — считает эксперт.

Как объясняет Краев, поэтому Трамп верит, что Россия не может проиграть в войне в Украине, а соответственно любая остановка конфликта рассматривается президентом США, как уступки Кремля. Исходя из этого, Трамп хочет, чтобы Украина пошла на предложения, которые предлагает Путин.

"Поэтому Трамп твердо убежден: Россия не может проиграть. И все, что она делает — это уже априори уступки. Мол, у Украины и так не было шансов, а происходящее — это просто случайное везение. Это одна из худших новостей, которые могли быть", — сказал Краев.

По его словам, Трамп относится к когорте тех, кто поверил в российскую пропаганду, "что Россия еще не начинала".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил, в чем заключается "уступка" Путина в мирном соглашении, которое предлагает США.

Также "Комментарии" писали о том, что не так с реакцией Трампа на удар по Киеву.