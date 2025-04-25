Это одна из самых плохих новостей: что не так с видением Трампа войны в Украине

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп в своих заявлениях неоднократно высказывал нарративы Кремля по поводу войны в Украине. Как объясняет эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, россияне полностью убедили Трампа в своей пропаганде.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Александр Краев в эфире телеканала "Эспрессо" высказал предположение, почему Дональд Трамп занял позицию, с которой давит на Украину и постоянно идет на уступки России. По его словам, это объясняется влиянием российской пропаганды.
Как объясняет Краев, поэтому Трамп верит, что Россия не может проиграть в войне в Украине, а соответственно любая остановка конфликта рассматривается президентом США, как уступки Кремля. Исходя из этого, Трамп хочет, чтобы Украина пошла на предложения, которые предлагает Путин.
По его словам, Трамп относится к когорте тех, кто поверил в российскую пропаганду, "что Россия еще не начинала".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил, в чем заключается "уступка" Путина в мирном соглашении, которое предлагает США.
Также "Комментарии" писали о том, что не так с реакцией Трампа на удар по Киеву.
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