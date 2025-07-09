Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме подтвердил, что Украина попросила у США ЗРК "Patriot" для сбивания российских целей. Американский лидер отметил, что Patriot очень дорогой.

«Это очень дорого»: Трамп снова пообещал подумать о вооружении Украины

"Украина попросила Patriot. Я рассмотрю этот вопрос. Но это очень дорого. Меня не устраивает происходящее в Украине", — заявил Трамп.

Также глава Белого дома еще раз повторил, что "не доволен происходящим в Украине".

"Минувшей ночью Россия запустила более 700 дронов. Это нужно остановить. Погибает до 7000 человек каждую неделю с обеих сторон", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчерашние высказывания Дональда Трампа, в которых он подверг резкой критике президента России Владимира Путина, могут свидетельствовать о том, что у главы Белого дома начинает пропадать терпение.

О том, почему американский президент внезапно изменил свое отношение к Путину и почему именно сейчас, говорится в аналитическом материале Аарона Блейка, опубликованном CNN.

Автор напоминает, что всего пять месяцев назад Дональд Трамп заявлял, что президент РФ Владимир Путин, начавший войну против Украины, действительно стремится к миру.

"Я считаю, что он хочет мира. Я имею в виду, что я его очень хорошо знаю. Да, я думаю, что он хочет мира. Я думаю, что он сказал бы мне, если бы не хотел… Я доверяю ему в этом вопросе", — заявил тогда Трамп.

Однако теперь, как отмечает CNN, президент США "поет уже другую песню". После нескольких заявлений о своем разочаровании последним телефонным разговором с Путиным он во время заседания Кабинета министров пошел еще дальше. Трамп намекнул, что человек, которому он раньше доверял и неоднократно защищал, может быть ненадежным.