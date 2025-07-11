"Это нужно сделать срочно": Залужный назвал единственный способ избежать преимущества РФ в войне

Украина должна как можно быстрее разработать новую модель защиты своих военнослужащих, отвечающую вызовам современной технологической войны. Об этом написал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке "Украинской правды".

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Он отметил, что широкое применение дешевых, массовых дронов и других технологий изменяет природу боевых действий: теперь даже мощное и дорогостоящее вооружение может быть вытеснено доступными средствами поражения. Несмотря на прорывы в оборонно-промышленном комплексе, главной силой на фронте остается человек — украинский солдат, ежедневно находящийся под угрозой.

В таких условиях, подчеркивает Залужный, военнослужащий превращается в постоянную мишень. В то же время быстрое пополнение личного состава невозможно, что усиливает потребность в новой, системной концепции защиты армии. По его словам, это должна быть всеобъемлющая парадигма – как для обороны, так и для наступления – и она должна учитывать реалии нынешней войны.

"Мы рискуем потерять главную опору сопротивления, если не адаптируемся. Противник может получить преимущество, внедряя собственные эффективные системы защиты. А нам нужно не только выдерживать, но и переосмысливать саму логику войны", — отмечает Залужный.

Бывший глава ВСУ подытожил, что украинская армия уже не может опираться только на стойкость и самопожертвование воинов. Необходимо немедленно интегрировать современные технологии для создания инновационной системы защиты, способной изменить ход войны.

Как уже писали "Комментарии", госсекретарь США Марко Рубио сообщил о якобы новой инициативе России по прекращению войны в Украине. По его словам, Кремль во время переговоров в Малайзии озвучил альтернативное видение завершения конфликта. Однако никаких подробностей американский чиновник не привел.