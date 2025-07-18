Это нужно именно сейчас: назван важный момент решения ЕС о наказании Путина

В пятницу, 18 июля, послы ЕС утвердили уже 18 - й пакет санкций против России — один из самых жестких за всю войну Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это решение в своем Telegram - канале, подчеркнув, что вклад Украины был весомым.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Это решение стало результатом совместной работы. Мы не только усилили 18 - й пакет санкций, но и добились его утверждения именно вовремя — как реакция на более жесткие удары России по нашим городам и селам", — отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что новый пакет продолжает оказывать давление на так называемый "теневой флот" России — включая более сотни судов, их капитанов и компаний, обслуживающих преступное нефтяное финансирование.

"Мы продолжим оказывать это давление", — пообещал он.

Этот пакет санкций включает в себя значительное усиление ограничений: снижение ценового потолка на российскую нефть, ограничения для иностранных банков и предприятий, поддерживающих военно - промышленный комплекс РФ Уже официально подтверждено: санкции наложены на более 100 кораблей из так называемого теневого флота.

Маргинальное сопротивление пакета выявили отдельные страны-члены ЕС. Так, глава словацкого правительства Роберт Фицо 17 июля заявил, что Словакия не поддержит 18 - й пакет Politico также сообщало о сопротивлении со стороны Мальты, опасавшейся ограничений на нефтяной транспорт — это крайне важно для ее экономики.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Европейский Союз утвердил очередной, уже 18-й пакет санкций против России, который эксперты называют одним из самых жестких за все время полномасштабной войны.