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ЕС принял самое жесткое решение по РФ: озвучены важные детали

Евросоюз и дальше наращивает давление на Россию, стремясь заставить ее остановить вооруженную агрессию против Украины.

18 июля 2025, 12:50
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Клименко Елена

В пятницу, 18 июля, послы ЕС утвердили уже 18 - й пакет санкций против России — один из самых жестких за всю войну Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это решение в своем Telegram - канале, подчеркнув, что вклад Украины был весомым.

ЕС принял самое жесткое решение по РФ: озвучены важные детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Это решение стало результатом совместной работы. Мы не только усилили 18 - й пакет санкций, но и добились его утверждения именно вовремя — как реакция на более жесткие удары России по нашим городам и селам", — отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что новый пакет продолжает оказывать давление на так называемый "теневой флот" России — включая более сотни судов, их капитанов и компаний, обслуживающих преступное нефтяное финансирование.

"Мы продолжим оказывать это давление", — пообещал он.

Этот пакет санкций включает в себя значительное усиление ограничений: снижение ценового потолка на российскую нефть, ограничения для иностранных банков и предприятий, поддерживающих военно - промышленный комплекс РФ Уже официально подтверждено: санкции наложены на более 100 кораблей из так называемого теневого флота.

Маргинальное сопротивление пакета выявили отдельные страны-члены ЕС. Так, глава словацкого правительства Роберт Фицо 17 июля заявил, что Словакия не поддержит 18 - й пакет Politico также сообщало о сопротивлении со стороны Мальты, опасавшейся ограничений на нефтяной транспорт — это крайне важно для ее экономики.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Европейский Союз утвердил очередной, уже 18-й пакет санкций против России, который эксперты называют одним из самых жестких за все время полномасштабной войны.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15174
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