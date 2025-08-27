logo

Это нереально: озвучен крайне негативный прогноз переговоров Зеленского и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Это нереально: озвучен крайне негативный прогноз переговоров Зеленского и Путина

По мнению Владимира Фесенко, вопросы территорий в будущем будут обсуждать лично президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

27 августа 2025, 15:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Политолог и руководитель центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что будущее территориального вопроса в контексте российско-украинской войны будет решаться лично на уровне глав государств — президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Это нереально: озвучен крайне негативный прогноз переговоров Зеленского и Путина

Фото: из открытых источников

Эксперт заявил, что настроен крайне пессимистично по поводу любых шансов на договоренность между сторонами.

"Учитывая неизменность официальных позиций России и Украины по отношению к территориям, даже теоретический компромисс по их статусу — кому они принадлежат, Украине или России — выглядит абсолютно нереалистичным", — подчеркнул Фесенко.

По его мнению, компромисс по оккупированным землям сейчас вообще не рассматривается как реалистичный вариант, ведь Киев и Москва придерживаются совершенно противоположных подходов, и точек пересечения между их позициями просто не существует.

"Если бы Россия не аннексировала дополнительные территории, а оставался только вопрос Крыма, теоретически были бы возможны альтернативные сценарии. Но после того, как в 2022 году были захвачены еще четыре украинских области, ситуация превратилась в полный безысходность", — отметил аналитик.

Фесенко считает, что именно это безысходность является основной причиной, почему попытки заключить так называемое "всеобъемлющее мирное соглашение" могут завести процесс урегулирования в тупик.

"Быстрого разрешения не будет, потому что противоречия охватывают не только территории. Есть целый комплекс сложных вопросов, которые могут заблокировать прогресс в переговорах. И даже если переговоры начнутся, по многим позициям очень скоро станет очевидно, что договориться не удастся", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп стремится заставить российского правителя Владимира Путина остановить военную агрессию против Украины. У Вашингтона остается действенный рычаг влияния на Кремль, который до сих пор не использован в полную силу.



Источник: https://glavred.net/ukraine/v-peregovorah-po-territoriyam-kompromiss-nevozmozhen-poyavilsya-mrachnyy-prognoz-10693130.html
