Это нереально: озвучен крайне негативный прогноз переговоров Зеленского и Путина

Политолог и руководитель центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что будущее территориального вопроса в контексте российско-украинской войны будет решаться лично на уровне глав государств — президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Фото: из открытых источников

Эксперт заявил, что настроен крайне пессимистично по поводу любых шансов на договоренность между сторонами.

"Учитывая неизменность официальных позиций России и Украины по отношению к территориям, даже теоретический компромисс по их статусу — кому они принадлежат, Украине или России — выглядит абсолютно нереалистичным", — подчеркнул Фесенко.

По его мнению, компромисс по оккупированным землям сейчас вообще не рассматривается как реалистичный вариант, ведь Киев и Москва придерживаются совершенно противоположных подходов, и точек пересечения между их позициями просто не существует.

"Если бы Россия не аннексировала дополнительные территории, а оставался только вопрос Крыма, теоретически были бы возможны альтернативные сценарии. Но после того, как в 2022 году были захвачены еще четыре украинских области, ситуация превратилась в полный безысходность", — отметил аналитик.

Фесенко считает, что именно это безысходность является основной причиной, почему попытки заключить так называемое "всеобъемлющее мирное соглашение" могут завести процесс урегулирования в тупик.

"Быстрого разрешения не будет, потому что противоречия охватывают не только территории. Есть целый комплекс сложных вопросов, которые могут заблокировать прогресс в переговорах. И даже если переговоры начнутся, по многим позициям очень скоро станет очевидно, что договориться не удастся", — добавил он.

