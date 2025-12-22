Это недопустимая ошибка: озвучено жесткое заявление о вывозе гражданских в Сумскую область

Российские войска вывезли около 50 украинских гражданских из Сумской области на оккупированную территорию, что является прямым нарушением норм Женевской конвенции. Несмотря на то, что большинство людей не соглашалось на эвакуацию, это не оправдывает их незаконную депортацию. Военный обозреватель Иван Тимочко сообщил, что украинский омбудсмен уже обратился к российской стороне с целью выяснить судьбу вывезенных граждан.

Фото: из открытых источников

Ситуацию должны расследовать не только вооруженные силы Украины, но и контрразведывательные органы. По словам эксперта, централизованный вывоз большого количества гражданских выглядит так, будто между российскими силами и частью депортированных могло существовать определенное организованное взаимодействие.

"Есть вопрос к силовикам, почему это не было изучено, и тем, кто отвечал за оборону этого района. Однако на этом этапе лучше воздержаться от личных суждений. Ситуация действительно неординарная, и судить без проверенной информации достаточно сложно", — подчеркнул Тимочко.

О самом факте вывоза сообщила местная деревенская староста, уверяющая, что люди были депортированы против своей воли. Эксперт отметил, что обращение украинского омбудсмена в РФ поможет выяснить, будет ли Россия готова вернуть этих людей и какие аргументы она может привести к их содержанию.

Тимочко подчеркнул, что детали прорыва границы и количество российских военных должны подтвердить ответственные за оборону этого направления. Он добавил, что большинство депортированных отказались от эвакуации, однако это не свидетельствует о желании ехать в Россию – многие не хотели покидать свое имущество и родные места.

"Между догадками и фактами нужно дождаться результатов соответствующих должностных лиц. Я уверен, что будет пресс-конференция с ответами от правоохранительных органов, ВСУ и местного руководства", — резюмировал военный аналитик.

Как уже писали "Комментарии", ситуация в Одесской области, где российские войска систематически наносят удары по мостам, демонстрирует критическую важность надлежащей защиты стратегической инфраструктуры, ведь разрушение таких объектов серьезно усложняет логистику. Об этом в эфире Радио NV заявил военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий.