Это не война Трампа: в ВСУ категорически обратились к украинцам из-за позиции США

Офицер ВСУ Александр Матяш в интервью на канале Эспрессо подчеркнул, что украинцы должны понять: только они сами способны бороться за свою страну, и никто другой не сделает это за них.

Фото: из открытых источников

"Не надо забывать — это наша война, а не война Америки. Как ни нам помогают, мы должны воевать и побеждать сами. Если Трамп сказал одно — круто, а если другое — не очень, это не меняет главного: победа будет только наша", — подчеркнул он. Офицер добавил, что Украина должна брать ответственность за свою безопасность, а не ждать, что другие решат ее проблемы.

Матяш также отметил, что российско-украинская война является частью глобального перераспределения сил в мире. "Каждая страна имеет свои интересы, и мы должны защищать свои. Мир уже не будет таким, как раньше. Сегодня страны формируют новые альянсы и создают свои стратегические планы", — пояснил он, отметив важность борьбы за свои интересы.

"Россия — крупный региональный лидер с огромными природными ресурсами, и Китай, или другие государства хотят покупать эти ресурсы. Поэтому мир меняется, и Украина должна стоять на своем. Почему кто должен решать наши вопросы? Как в Израиле — там решают свои вопросы сами, потому что все знают, что без их участия все может разрушиться", — добавил офицер.

