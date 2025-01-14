Вопрос о снижении мобилизационного возраста набрал в украинском медиапространстве особую остроту. Западные чиновники указывают на необходимость принять соответствующее решение, а украинские власти аргументируют отказ от отправки 18-летних на фронт.

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Народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE рассказал о настроениях в Верховной Раде Украины по вопросу снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

По его словам, этот вопрос не имеет ни стратегического обоснования, ни поддержки среди народных депутатов.

Гончаренко подчеркнул, что такое решение, если его примут, — "не стратегия, а конец, просто оттянут". Он отметил, что не понимает, как Украина собирается воевать с РФ количеством.

"На сегодняшний день мобилизация ограниченно годных 18-25 лет может возобновиться в любой момент, поскольку президент уже более двух месяцев не подписывает законопроект №11379, который должен ее остановить", — отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", прокомментировал призывы США о снижении мобилизационного возраста.

Он отметил, что Украина уже неоднократно слышала сигналы о возрасте военных и мобилизационном возрасте. По его словам, подобные призывы звучат и от США, и от представителей стран НАТО.

Однако, по мнению Зеленского, Украине не хватает техники для укомплектования находящихся на фронте более 100 бригад.

Каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности техники. Бронированная техника, артиллерийская техника, все, что нужно в каждой бригаде, плюс артиллерийские дивизионы, и другая разная техника… И поэтому, когда мы говорим об увеличении количества наших людей, то должны понимать, что на сегодняшний день нет соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров”, — подчеркнул Зеленский.