Это не случайно: Зеленский после атаки на Польшу резко высказался о партнерах
НОВОСТИ

Это не случайно: Зеленский после атаки на Польшу резко высказался о партнерах

Президент Украины подчеркнул, что Россия должна осознать невозможность расширения войны и подчеркнул значение координации действий Украины, Польши, европейских государств и США в общем ответе.

10 сентября 2025, 11:15
Автор:
Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российско-иранских дронов, проникших в воздушное пространство НАТО. Он подчеркнул, что это не случайность — по меньшей мере, 8 ударных беспилотников "Шахед" были направлены в сторону Польши.

Это не случайно: Зеленский после атаки на Польшу резко высказался о партнерах

"Это очень опасный прецедент для всей Европы. Дальнейшие шаги полностью зависят от единства и силы ответа. Россия должна почувствовать последствия своих действий", — написал Зеленский в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна осознать, что война не может расширяться. Он также акцентировал внимание на важности совместной реакции Украины, Польши, европейских стран и США.

Зеленский отметил, что затягивание с санкциями против РФ лишь усиливает интенсивность атак и призвал обеспечить Украину достаточным вооружением для сдерживания агрессора.

В ночь с 9 на 10 сентября российские оккупационные силы осуществили ракетно-дроновые обстрелы нескольких украинских регионов, среди которых Житомир, Винница, Львов, Луцк, а также отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей.

Атака ударных беспилотников продолжалась около 11 часов — с 20:00 9 сентября до 07:00 10 сентября.

По данным мониторингового канала monitor, враг применил:

·          крылатые ракеты Х-101/Х-55;

·          крылатые ракеты 3М14 комплекса "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря (вблизи Новороссийска);

·          вероятно, управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

·          ударные беспилотники типов Шахед-Герань, Гербера и имитационного назначения.

"Неординарным стало то, что несколько БПЛА прошли по транзиту в направлении Польши, а также неоднократно пересекали воздушное пространство Беларуси", — отмечают в сообщении.

Как уже писали "Комментарии", Россия целенаправленно применила дроны для атаки на Польшу с целью проверки системы возможных ответов Запада и доказательства ее отсутствия, чтобы расширить войну на европейской территории, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16003
