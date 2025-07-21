Окончание войны зависит не от Путина, а от позиции Китая, считает экономист Олег Пендзин. В эфире телеканала "Эспрессо" он заявил, что ключ к прекращению боевых действий в Пекине, ведь именно поддержка КНР позволяет России сохранять военный потенциал и противостоять кризису.

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"Может быть, мои слова покажутся необычными, но я убежден: вопрос завершения войны нужно поднимать перед Си Цзиньпином, а не перед Путиным. Экономика РФ находится в критическом состоянии, однако с опорой на Китай Россия будет продолжать финансировать войну и производство вооружения", – пояснил Пендзин.

По его мнению, без китайской поддержки экономика РФ продержалась бы всего несколько месяцев, и уже осенью могла бы столкнуться с коллапсом. В то время как Украина третий год ведет боевые действия за счет ежегодной международной макрофинансовой помощи в размере около $40 млрд, Россия только с 2025 года начнет испытывать аналогичную финансовую зависимость.

"Еще в 2023 году глава ГУР Буданов прямо сказал: мы воюем в долг. И это — реальность, которая не изменилась по сей день. Россия же входит в этот этап — когда расходы на войну превышают ее ресурсы", – подчеркнул эксперт.

Пендзин отметил, что Китай не позволит Москве потерпеть поражение, поэтому готов оказать финансовую поддержку в виде кредитов, когда в РФ иссякнет Фонд национального благосостояния. Но у этих кредитов будет цена — потеря экономического суверенитета.

"Уже сегодня китайские товары доминируют на российском рынке, а поставка продукции двойного назначения происходит именно через Китай. ЕС в своем 18-м пакете санкций даже ограничил деятельность ряда китайских банков, обслуживающих российские закупки. Это говорит лишь об одном: пока Пекин стоит за Москвой, Россия не прекратит войну, а Россия не прекратит войну, а Россия не прекратит войну" экономист.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 21 июля Россия совершила очередную масштабную и комбинированную воздушную атаку на Украину. Удар включал не только дроны-камикадзе, но и ракеты разных типов, а главными мишенями стали Киев и Ивано-Франковская область.