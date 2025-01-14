Это не "пушечное мясо": военный описал солдат КНДР в Курской области

Украинский военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Бондарь рассказал все, что нужно знать о войсках КНДР на войне в Украине. По его словам, несмотря на то, что в медиа модно встретить материалы, которые могут "успокоить", а северокорейских военных описывают "не представляющие угрозы", Бондарь указывает на другую реальность.

Солдаты КНДР. Фото из открытых источников

По словам Юрия Бондаря, когда 80 отдельная десантно-штурмовая бригада впервые встретила солдат КНДР в Курской области, то обнаружили, что у них очень хорошая физическая подготовка и устойчивый моральный дух.

Военный указывает, что северокорейские солдаты пренебрегают своими ранеными или убитыми собратьями и просто продолжают выполнять задачи. Кроме того, военные КНДР стараются не сдаваться в плен.

"Ликвидируют себя по одной и той же схеме, граната у головы и вперед. Тех, кто остался на поле боя, обливают легковоспламеняющейся жидкостью (возможно бензином) и просто сжигают, особенно уделяется внимание лицу", — пишет Бондарь.

Украинский военный также высоко оценил владение стрелковым вооружением у солдат КНДР, отметив, что 10 лет службы в армии показывает результат.

"Отдельно хочется выделить их спецназовцев, что-то типа корейского ССО. Там по всем ключевым показателям можно говорить о том, что это совершенно отдельная каста людей в которых вкладывают очень много за годы подготовки", — добавил Бондарь.

В итоге Бондарь указывает, что недооценка врага – это самая большая угроза, которая приводит к поражению. По его словам, наемники "Вагнера" по сравнению с солдатами КНДР – это просто дети.

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