Главная Новости Общество Война с Россией Это не просто демонстрация: озвучено тревожное заявление о новом наступлении Путина на Киев.
Это не просто демонстрация: озвучено тревожное заявление о новом наступлении Путина на Киев.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, в настоящее время в Беларуси дислоцируется примерно до 2200 российских военнослужащих.

21 апреля 2026, 10:10
Клименко Елена

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для ТСН пояснил, что активность России на территории Беларуси не следует воспринимать как второстепенные или исключительно показательные действия. По его словам, даже развитие инфраструктуры и логистических маршрутов имеет стратегическое значение и требует внимательного анализа.

Это не просто демонстрация: озвучено тревожное заявление о новом наступлении Путина на Киев.

В то же время эксперт подчеркивает, что Беларусь не была и не является дружественным государством для Украины, однако сейчас там отсутствует достаточная российская группировка, способная реализовать масштабное наступление типа возможного "Киев-2.0". Коваленко уточняет, что на белорусской территории находится ориентировочно 2000–2200 российских военных, и это, в основном, специалисты по противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и техническому обеспечению авиации, а не боевые штурмовые подразделения.

Аналитик напоминает, что во время вторжения в 2022 году с северного направления действовало около 40 тысяч военных РФ, в то время как общая численность сухопутных сил Беларуси составляет около 14 тысяч. На этой основе он считает повторение сценария масштабного наступления маловероятным в нынешних условиях.

Несмотря на это Коваленко признает наличие определенных рисков. По его мнению, активность России в Белоруссии может быть направлена не на подготовку большого вторжения, а на создание информационного давления и панических настроений среди населения Украины. Таким образом Москва пытается использовать ситуацию для дестабилизации информационного пространства и достижения психологического эффекта.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время телеэфира заявил, что государство открыто к взаимодействию с международными партнерами на разных уровнях сотрудничества.



