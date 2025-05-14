Это не продлится 10 лет: озвучен громкий сценарий войны в Украине

В новом интервью западным медиа президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не может затянуться еще на десятилетия. Он признал: никто не знает точной даты завершения боевых действий, однако подчеркнул — "это не будет 10 лет", поскольку Украина физически, экономически и морально не выдержит столь длительного противостояния.

Владимир Зеленский. Фото: УНН

"Это слишком дорогостоящая война — как для союзников, так и для врагов", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, ситуация на фронте остается стабильной. Украина получает больше оружия и дронов, хотя и продолжает встать перед бюрократическими трудностями в их поставках.

Зеленский также призвал страны Запада, особенно США и ЕС, ужесточить санкционное давление на Россию. Он упомянул о тесном взаимодействии с Францией, Великобританией и Германией — странами, которые, по словам президента, сформировали стратегическую "тройку поддержки", постоянно координирующую свои действия с Киевом.

Отдельно Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Владимиром Путиным, отметив, что готов встретиться с российским лидером 15 мая в Турции. Президент уточнил: будет говорить только с самим Путиным, а не с посредниками из Кремля. Основными темами обсуждения должно стать прекращение огня и обмен пленными.

Напомним, что во время встречи "коалиции решительных" в Киеве союзники Украины поставили России дедлайн — до 12 мая согласиться на перемирие. Ответа из Москвы пока не последовало. Кремль заявил о желании возобновить переговоры на условиях, близких к ситуации 2022 года с учетом нынешней линии фронта.

Портал "Комментарии" писал, что встреча с президентом Зеленским означала бы для Владимира Путина потерю контроля над процессом — а этого Кремль допустить не хочет, считает политолог Владимир Горбач.