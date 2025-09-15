Начальник медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова поделилась своим удивлением относительно отношения гражданских к войне и отметила разрыв между жизнью в тылу, в частности в Киеве, и реальностью фронта.

Фото: из открытых источников

В интервью "Украинской правде" Михайлова рассказала, что ее команда проводит тренинги для мирных жителей, обучая их останавливать сильные кровотечения, пользоваться турникетами и делать сердечно-легочную реанимацию. Однако реакция людей ее шокирует: несмотря на постоянные обстрелы большинство проявляет слабый интерес к этим знаниям.

"Когда спрашиваем, есть ли у людей индивидуальные аптечки или турникеты, отвечают отказом. Это легкомыслие, которое меня пугает. Что заставит их задуматься — ядерная угроза? Многие рассчитывают на скорую или спасателей, хотя обстрелы могут быть ежедневными. Война не научила людей быть готовыми и полагаться на себя, а не на себя, а не на." медикиня.

Также Алина Михайлова отметила непонимание ситуации в Киеве, где на улицах много не воюющих мужчин, но считают, что фронт держат только военные, а их роль — донаты.

"В то время, как на фронте гибнут люди, здесь все кажется спокойным. Принимают закон о криминализации уклонения от службы, а мужчины спокойно гуляют. Люди перекладывают ответственность на военных и считают, что донаты заменят реальное участие. Они говорят: "Мы хотим жить, у нас семьи", — но мы уже не мечтаем о таких".

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европа требует лет усилий и тесного сотрудничества союзников, чтобы получить реальный потенциал для сдерживания России. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Times.