Это не дело Европы: Макрон намекнул, кто зайдет на линию разграничения, между Украиной и РФ

Европейские военнослужащие не будут находиться на передовой в Украине, первой гарантией безопасности страны является ее крепкая армия. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Французский лидер отметил, вопрос создания демилитаризованной линии еще будет обсуждаться. Но уже сейчас есть основания говорить, что на демилитаризованной линии могут присутствовать силы Организации Объединенных Наций.

"Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы стоять на линии фронта", – высказался президент Франции.

Макрон добавил, что Соединенные Штаты Америки и Европа будут следить за соблюдением перемирия с помощью спутников. Это позволит им оперативно мониторить ситуацию и определять, кто и когда совершил нарушения.

Стоит отметить, европейские страны не планируют непосредственно отправлять свои войска на фронт в Украине, однако была сформирована Коалиция желающих для потенциального развертывания миротворческой миссии после достижения полноценного перемирия.

Возглавляемая Великобританией и Францией инициатива объединяет 31 страну, готовую предоставить Украине гарантии безопасности в случае достижения мирного соглашения с Россией.

Ключевая задача коалиции – обеспечить соблюдение условий потенциального перемирия и предотвратить повторную агрессию со стороны Российской Федерации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эммануэль Макрон заявил, что готов обсуждать с европейскими союзниками размещение в их странах французского ядерного оружия.

Президент Франции сообщил, что официальные рамки этих переговоров будут очерчены в течение ближайших недель и месяцев, однако он уже может назвать три главных условия для распространения ядерной защиты на европейских союзников.



