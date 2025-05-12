Это направление начало быстро «сыпаться»: враг подходит к важному городу

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Ткачик Олеся
Константиновское направление начало "сыпаться" быстрее, чем ожидалось, заявил военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, с юго-запада российские оккупанты уже выходят на подходы к городу.
Война в Украине
По прогнозам Мирошникова, россияне будут массово атаковать. Он прогнозирует, что атаки врага будут направлены на Константиновку, Покровск, Купянск. Также они будут направлены в сторону Оскола на Лиманском направлении, а также в сторону Дружковки из Временного Яра.
Как говорит эксперт, остановить все эти планы врага могут исключительно вооруженные силы Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что главной задачей на лето для Москвы является ключевая украинская агломерация на Донбассе — Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, говорит военный Кирилл Сазонов.
Но, подчеркивает он, именно этот порядок движения с юга не север становится все более спорным. При этом противник не прекращает свои активные штурмовые действия в районе Покровска. Результат ноль, кроме ежедневных минусов по личному составу и технике, рассказывает военный.
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