Это направление начало быстро «сыпаться»: враг подходит к важному городу

Константиновское направление начало "сыпаться" быстрее, чем ожидалось, заявил военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, с юго-запада российские оккупанты уже выходят на подходы к городу.

Война в Украине

Да, это только с одной стороны. Но летом оккупантам будет гораздо удобнее проводить здесь всеобщую операцию. Никто не думает, что враг остановится или пойдет на "договорнячок"? То то и оно", — говорит эксперт.

По прогнозам Мирошникова, россияне будут массово атаковать. Он прогнозирует, что атаки врага будут направлены на Константиновку, Покровск, Купянск. Также они будут направлены в сторону Оскола на Лиманском направлении, а также в сторону Дружковки из Временного Яра.

Как говорит эксперт, остановить все эти планы врага могут исключительно вооруженные силы Украины.

"Сейчас мы в заложниках трамповского нежелания выделять нам новую помощь. Поэтому необходимо, чтобы европейские союзники заняли эту нишу. Чтобы они обсуждали новые оружейные пакеты для нас, а не "бла бла бла" по "договорнячкам", которых не будет. Они только теряют время для нас", – подчеркнул Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что главной задачей на лето для Москвы является ключевая украинская агломерация на Донбассе — Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, говорит военный Кирилл Сазонов.

Но, подчеркивает он, именно этот порядок движения с юга не север становится все более спорным. При этом противник не прекращает свои активные штурмовые действия в районе Покровска. Результат ноль, кроме ежедневных минусов по личному составу и технике, рассказывает военный.



