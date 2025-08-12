"Это может закончиться потерей и Киева, и Винницы, и Николаева": военный о тяжелой ситуации на фронте

Ситуация на фронте угрожающая – накануне стало известно о значительном продвижении оккупантов.

Война в Украине. Иллюстративное фото

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что может значительно усугубить ситуацию на фронте. Он прокомментировал обстановку в районе Покровска, а именно продвижение врага в район Доброполья и информацию о захвате нескольких сел. По его словам, противник прошел, просочился (называть можно как угодно) на приличное расстояние.

"Панические и истерические посты я цитировать не буду — это логично. В любой, наиболее паршивой ситуации на войне, паника и истерика точно не наши союзники", — отметил военный.

По его словам, есть несколько оценок ситуации — от боевого офицера Богдана Кротевича, руководителя БФ "Вернись живым" Тараса Чмута, реакция от ОСУВ "Днепр" (ОСУВ "Хортица"). Этого, как отметил военный, достаточно.

"Ситуация однозначно трудна для нас. Не впервые. Может это хоть кого-то отрезвит и напомнит несколько моментов. Например, что идет война. И что мы ее не выиграли. И возможен любой сценарий. И толерантное отношение общества к уклонистам и СЗЧ может закончиться про**бом, в том числе и Киева, и Винницы, и Николаева. Если мы не вывезем или закончимся, а остальные попрячутся – какого результата ждать?”, — отметил Сазонов.

Военный советует делать выводы и молиться о тех, кто не нашел десять оправданий трусости, а сдерживает врага.

"Сохраняйте холодный ум и поддерживайте тех, кто имеет кризис. И помните: оптимист это не тот, кто первым кричит "Ура!", а тот, кто последним кричит "Пиздец". Будьте оптимистами", — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что о предстоящих переговорах с Путиным заявил Трамп.