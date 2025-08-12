"Это может закончиться потерей и Киева, и Винницы, и Николаева": военный о тяжелой ситуации на фронте

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуация на фронте угрожающая – накануне стало известно о значительном продвижении оккупантов.
Война в Украине. Иллюстративное фото
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что может значительно усугубить ситуацию на фронте. Он прокомментировал обстановку в районе Покровска, а именно продвижение врага в район Доброполья и информацию о захвате нескольких сел. По его словам, противник прошел, просочился (называть можно как угодно) на приличное расстояние.
По его словам, есть несколько оценок ситуации — от боевого офицера Богдана Кротевича, руководителя БФ "Вернись живым" Тараса Чмута, реакция от ОСУВ "Днепр" (ОСУВ "Хортица"). Этого, как отметил военный, достаточно.
Военный советует делать выводы и молиться о тех, кто не нашел десять оправданий трусости, а сдерживает врага.
