Это лишит Путина возможности воевать уже в 2025 году: Украине и Европе выдвинули ультиматум

Украина и страны Европы могут истощить ресурсы России и лишить ее способности вести войну уже до конца 2025 года, даже без активной поддержки Соединенных Штатов, считает политический и экономический аналитик Тарас Загородний.

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Он подчеркнул, что сейчас Украина должна сосредоточиться на действиях, которые приведут к истощению финансовых и материальных ресурсов страны-агрессоры.

"Главное — понять, как до конца 2025 года лишить Россию денег на продолжение войны. Нужно исходить из того, что Кремль рассчитывает на неограниченное финансирование боевых действий. Для этого важно заставить Европу окончательно отказаться от российского газа, остановить танкеры в Балтийском море, заблокировать порты Новохим производят взрывчатку и удобрения. Парализовать нефтегазовую инфраструктуру — еще один ключевой шаг.

По словам Загороднего, структура России достаточно хрупкая, и страна может быстро потерпеть крах.

Он подчеркнул, что при правильной координации действий Украины и Европы Россия может упустить возможность вести боевые действия уже до конца года.

"Украина и Европа вместе могут перекрыть России "кислород", даже без участия США. Тогда начнется отступление российских войск с украинской земли", — резюмировал эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Украина готова к прекращению боевых действий и началу переговоров с Россией. Президент Владимир Зеленский даже готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным. Тем не менее, Кремль игнорирует международные инициативы и увеличивает агрессивные действия, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.