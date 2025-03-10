"Это конец": что военные говорят о ситуации на Курщине

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Украинская армия продолжает терять позиции в Курской области РФ, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ выразил надежду, что украинской армии все же удастся стабилизировать ситуацию в Курщине.
Военный добавил, что ВСУ отстают от россиян не в желании воевать, а в скорости командиров адаптироваться к переменам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия. По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия. "К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.
Новости