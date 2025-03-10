Украинская армия продолжает терять позиции в Курской области РФ, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

Когда наши домашние "военные эксперты" радовались, что враг выдохся, я отмечал, что на войне есть такие понятия как перегруппировка и погода. За последние несколько дней на фронте у нас есть обострение. На Курском направлении ситуация, которую военные, как правило, характеризуют двумя словами – это конец. Исходя даже из простого взгляда на карту Deep State , мы видим отступление наших подразделений по фронту в 16 км и глубину до 5 км. Это не стратегическое отступление военного гения Александра Сырского. Это отсутствие фронта", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ выразил надежду, что украинской армии все же удастся стабилизировать ситуацию в Курщине.

"Знаю, что никто из командиров не несет ответственности. Но, возможно, хоть после того, что сейчас происходит на Курщине, военное руководство наконец-то поймет, что нет смысла сточивать бригады и надеяться, что солдат будет мечтать умереть за очередную головокружительную идею командира", — отметил он.

Военный добавил, что ВСУ отстают от россиян не в желании воевать, а в скорости командиров адаптироваться к переменам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия. По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия. "К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.