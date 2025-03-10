logo

BTC/USD

77608.45

ETH/USD

1842.32

LTC/USD

87.30

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это конец": что военные говорят о ситуации на Курщине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это конец": что военные говорят о ситуации на Курщине

ВСУ теряют территории на Курщине

сегодня, 20:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Украинская армия продолжает терять позиции в Курской области РФ, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

"Это конец": что военные говорят о ситуации на Курщине

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

Когда наши домашние "военные эксперты" радовались, что враг выдохся, я отмечал, что на войне есть такие понятия как перегруппировка и погода. За последние несколько дней на фронте у нас есть обострение. На Курском направлении ситуация, которую военные, как правило, характеризуют двумя словами – это конец. Исходя даже из простого взгляда на карту Deep State , мы видим отступление наших подразделений по фронту в 16 км и глубину до 5 км. Это не стратегическое отступление военного гения Александра Сырского. Это отсутствие фронта", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ выразил надежду, что украинской армии все же удастся стабилизировать ситуацию в Курщине.

"Знаю, что никто из командиров не несет ответственности. Но, возможно, хоть после того, что сейчас происходит на Курщине, военное руководство наконец-то поймет, что нет смысла сточивать бригады и надеяться, что солдат будет мечтать умереть за очередную головокружительную идею командира", — отметил он.

Военный добавил, что ВСУ отстают от россиян не в желании воевать, а в скорости командиров адаптироваться к переменам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия. По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия. "К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fm4wPRnHu3GmgagHvn3SnEXMskKGL5ZBk2v7fXc1xfMcf89w8P4oYYqDti5UKzrRl&id=100000878673787
Теги:

Новости

Все новости